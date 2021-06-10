Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün 'Gelişim Karnesi Töreni' renkli anlara sahne oldu
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Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün 'Gelişim Karnesi Töreni' renkli anlara sahne oldu

Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün 'Gelişim Karnesi Töreni' renkli anlara sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim yılı sonu Gelişim Karneleri'ni düzenlenen törenle Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç'ın elinden aldı.

Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim yılı sonu Gelişim Karneleri'ni düzenlenen törenle Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç'ın elinden aldı.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı dokuz kreşten biri olan Zübeyde Hanım Kreşi'nde eğitim gören öğrenciler, pandeminin gölgesinde olsa da 2020-2021 eğitim yılını hem eğitici, hem eğlendiren çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle dopdolu geçirdi. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ile faaliyet gösteren Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde, öğrenciler yeni nesil eğitimlerle eğlenerek öğreniyor, düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarıyla da yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Tören renkli görüntülere sahne oldu

2020-2021 yılı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törende çocuklar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı çiçeklerle karşıladı. Törende veliler başkan Kılıç'a memnuniyetlerini aktardı. Törende kreş öğrencilerine "Gelişim Karnesi"nin yanı sıra başkan tarafından hediyeler de dağıtıldı. Düzenlenen eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar, törenin sonunda başkan Ali Kılıç'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Eylül ayı tam kapasite"

Pandemi sürecinde salgın yönetmeliğine göre çalıştıklarını belirten Kreş müdürü Faruk Süslü, kendisinin ve öğretmenlerinin çocukların güvenliğine ve sağlığına en az çocukların eğitimi kadar hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Süslü, ön kayıt başvurularının 15 Haziran tarihinde son bulacağını ve 2021-2022 döneminde tüm kreşlerin tam kapasite açık olacağını belirtti. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün 'Gelişim Karnesi Töreni' renkli anlara sahne oldu
Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün 'Gelişim Karnesi Töreni' renkli anlara sahne oldu
Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün 'Gelişim Karnesi Töreni' renkli anlara sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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