Malkara OSB Tekirdağlı öğrencilere 100 tablet hediye etti
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Malkara OSB Tekirdağlı öğrencilere 100 tablet hediye etti

Malkara OSB Tekirdağlı öğrencilere 100 tablet hediye etti
Anadolu Ajansı / Gökmen Yüce - Haberler | Güncel

Malkara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 100 tablet teslim edildi.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Tekirdağ'da eğitim gören öğrencilere verilmek üzere Tekirdağ Valiliğine 100 tablet teslim edildi.

Vali Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Barış Tanrıverdi ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın katılımıyla valiliğin toplantı salonunda tabletlerin teslimi için tören düzenlendi.

Vali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, tabletlerin uzaktan eğitim için olmazsa olmaz araçlardan biri olduğunu söyledi.

Öğrencileri düşünen Malkara OSB yönetimine teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün öğrencilerimizin bu tabletlere sahip olması her zaman mümkün olmayabilir. Devlet eliyle, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tablet gereksinimlerini epeyce karşıladık. Milli Eğitim Bakanlığından ilimize tahsis edilmiş olan rakam şu anda 4 bin 194. Bu gelen tabletler öğrencilerimize en muhtaç olandan başlamak üzere ailede hiç değilse bir tane olsun düşüncesiyle dağıtıldı.

Bununla birlikte hayırseverimizin 2 bin 297 adet vermiş olduğu tablet var ve Malkara OSB'nin vereceği 100 tablette bunun içerisinde. Toplamda 6 bin 491 tableti ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştırmış oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökmen Yüce

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