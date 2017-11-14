Malkara'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Malkara'nın düşman

işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü, törenle kutlandı.



Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı ile Şehitlik Abidesi'ne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene ilçe meydanında düzenlenen etkinlikle devam edildi.



Tören kapsamında, meydandaki direkte bulunan siyah bayrak indirilerek, yerine Türk bayrağı çekildi. Kurtuluşun simgesi olarak küçük bir kız, elindeki kelepçeleri çözüp, üzerindeki siyah pelerini attı.



Kaymakam

Erkan Karahan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı ve Belediye

Başkanı Ulaş Yurdakul halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.



Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, törendeki konuşmasında, şunları kaydetti:



"Bugün, pusudaki düşman, silahını göğsüne

yaslamış yüreklere ateş düşürmeyi beklerken, Mehmetçiğimizin secdeye varıp

bağımsızlık için yakarışının sonuç verdiği gündür. Bugün gönüllerin her şeyi elinin tersiyle ittiği, gözlerin

hiçbir şey görmediği, bedenlerin acıyı hissetmediği gündür.



Bugün bağımsızlık uğruna kadın erkek çocuk demeden şehit

verdiğimiz gündür. Bugün cesurca tam bağımsızlık için başkaldırışımızın

zaferinin yaşandığı gündür. Bu gurur bizim, bu zafer bizim, bu coşku bizim, bu sevinç

hepimizin. Bu duygu ve düşüncelerle başta devletimizin kurucusu büyük

Atatürk olmak üzere bu vatanı bizlere kazandıran tüm şehitlerimize Allah'tan

rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı, kahraman ordumuza minnetlerimi

sunuyorum."



İlçedeki spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin de verildiği tören, okunan şiirler ve halk oyunu ekiplerinin gösterileriyle devam etti.