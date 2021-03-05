Malkara'da salgın tedbirleri denetlendi

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Yüksel, yaptığı açıklamada, denetimlerin daha da sıklaşacağını, amaçlarının bir an önce turuncu rengi maviye çevirmek olduğunu söyledi.

Kentte esnafın ve vatandaşların denetlendiğini belirten Yüksel, "Herkesin maske ve mesafe kurallarına uyması bizi sevindirdi. İnşallah vatandaşlarımız bu duyarlılığı elden bırakmaz. Kamu kurum ve kuruluşları ile denetlemelerimiz daha da sıklaşarak devam edecek." dedi.

Kovid-19 denetimlerine İlçe Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Malkara Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Özsoybaş da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral