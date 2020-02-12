Malkara'da "mera ıslah" çalışması yapıldı
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Malkara'da "mera ıslah" çalışması yapıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Malkara ilçesinde "mera ıslah" çalışması gerçekleştirildi.

12.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:04
Malkara'da

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, ilçesinde "mera ıslah" çalışması gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgede mera programının uygulamaya alındığını söyledi.

Bakanlığın finanse ettiği mera ıslah projeleri kapsamında gübreleme, karaçalı temizliği, tohumlama ve otlatma çalışmalarının yapılacağını belirten Öcal, projenin önemine işaret etti.

Mera ıslah çalışmasına Tarım ve Orman İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Erhan Solak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA
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