Maliye Bakanı değişti: Elvan'ın yerine Nebati geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba akşamı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Lütfi Elvan'ın istifasını kabul etti, yardımcısı Nureddin Nebati'yi yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nda (TL) büyük değer kayıplarının yol açtığı baskı devam ederken Maliye Bakanını değiştirdi.

Geçen yıl 10 Kasım'da Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Maliye Bakanlığına atanan Lütfi Elvan, bir yıl sonra bu görevini bıraktı. Çarşamba gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati'nin Maliye Bakanlığı'na getirildiği duyuruldu.

Nureddin Nebati Maliye Bakanlığı'na atanması üzerine sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

"Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah."

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı olarak geçen hafta yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da Erdoğan'ın düşük faiz politikasını övmüştü.

Nebati'nin bu paylaşımlardan sonra, Maliye Bakanlığı'na getirilebileceği yorumları yapılmıştı.

Erdoğan düşük faizde ısrarlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz ısrarı ve Merkez Bankası'nın yüzde 20'ye dayanan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi nedeniyle bir süredir TL'de değer kayıpları yaşanıyor. Erdoğan'ın Salı akşamı TRT ortak yayınında, 2023'de yapılacak seçimlere kadar faiz oranlarında düşüşün süreceğini açıklaması TL üzerindeki baskıyı daha da arttırdı.

Çarşamba günü Merkez Bankası, sadece son bir ay içinde dolar karşısında neredeyse yüzde 30 değer kaybeden lirayı desteklemek için döviz piyasasına müdahale etti, ancak bu müdahale çok etkili olmadı. Türkiye'de enflasyon şu anda yüzde 20'ye yakın seyrediyor. Erdoğan, yüksek faiz oranlarının enflasyona yol açtığını savunuyor ve yüzden faiz indiriminde ısrar ediyor .

AFP,dpa/TY,

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri

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