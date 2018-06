Malını ve Paralarını Uyuşturucu Batağında Kaybetti

Gaziantep'te yüzlerce milyon değerindeki araç ve paralarını uyuşturucu ve kumar bağımlılığı yüzünün kaybeden 44 yaşındaki İsmail Bozkurt, 15 yıl sonra uyuşturucu batağından kurtuldu. Zengin olduğu dönemleri çok özleyen bağımlı İsmail Bozkurt, çalışarak hem rehabilite oluyor hem de geçimini sağlıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde ikamet eden 44 yaşındaki İsmail Bozkurt, paraya para demediği dönemlerde saplandığı uyuşturucu batağı nedeniyle hem parasız, pulsuz kaldı. Hemde sağlığını kaybetme noktasına geldi. Ekonomik, psilokoljik ve fiziksel anlamda da dibe çöken Bozkurt, mücadele ettiği uyuşturucu ve kumar batağından kurtulmayı başardı.

Batağa kötü arkadaşları çekti

İslahiye-Hatay arasında 2 adet otobüsü, Nurdağı-Osmaniye arasında ise 2 adet midibüsü, kendisine ait 5 adet de özel ve lüks otomobili bulunan İsmail Bozkurt'un cebinden parası çevresinden ise arkadaşları eksik olmuyordu. Parası ve çevresi nedeniyle arkadaşları tarafından büyük ilgi ve alaka gören Bozkurt, kahve köşelerinde tanıştığı arkadaşları ile dibe batmaya başladı. Önce arkadaşları ile kumar oynamaya başlayan Bozkurt, kumar arkadaşlarının öneri ve özendirmesi ile esrar deneyerek, kullanmaya başladı.

Para bitti yüz çevirdiler

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Bozkurt, bir süre sonra eroin kokain gibi bir çok uyuşturucu maddeyi kullanan ve sürekli daha fazlasını arayan bir bağımlıya dönüştü. Bütün parasını uyuşturucu ve kumarda kaybetmeye başlayan İsmail Bozkurt, önce otomobillerini tek tek satmaya başladı. Her geçen gün daha da dibe çöken Bozkurt, otobüsleri de satarak parasız pulsuz kaldı. Parası bitince arkadaşlarının yüz çevirmeye başladığı Bozkurt, uyuşturucu, kumar ve kötü arkadaşlarından kurtulmaya çalıştı.

Uyuşturucudan kurtulmak için Almanya'ya gitti.

Arkadaşlarından ve kötü alışkanlıklarından kurtulmak için Almanya'ya giden İsmail Bozkurt, burada evlenerek uyuşturucudan kurtulmaya çalıştı. Bağımlılıktan kurtulamaması nedeniyle Almanya'da düzenli bir hayata geçemeyen Bozkurt, eşinin ayrılmasının ardından memleketine geri döndü. Yaşadıkları nedeniyle mahallelinin de tepkisini gören Bozkurt, parasız, pulsuz döndüğü memleketinde büyük sıkıntı yaşadı. Kimi zaman banklarda yatan kimi zaman mezarlarda kalan Bozkurt, bulduğu iki kuruşu da uyuşturucu ve kumara yatırdı.

Mahalleden kovulmak istenince aklı başına geldi

Tüm uyarılarına rağmen uyuşturucu illetinden vazgeçemeyen Bozkurt'u mahalleli ve mahalle Muhtarı Ali Avcı ikaz etmeye karar verdi. Yaklaşık 2 yıl önce Avcı ve mahalleli tarafından ya babadan kalma evi ya terk etmesi yada kötü alışkanlıkları bırakması istenen İsmail Bozkurt, Muhtar Avcı ve mahalle sakinlerine söz verdi. Aklı başına gelen Bozkurt, uyuşturucu ve kumardan kurtulmak için büyük bir savaşa girdi.

Hayvanlarla rehabilite oluyor

Sözünde duran Bozkurt'a Muhtar Avcı ve mahalleli de büyük destek verdi. Avcı'nın konuyu anlattığı Belediye başkanlığı ve kaymakamlık tarafından küçük baş hayvan temin edilen İsmail Bozkurt, şimdi 5 köpek, 200 hindi, bir keçi, 3 kazı ile birlikte hem rehabilite oluyor hem de geçimini sağlıyor. Çadırdan ve harabe inşaat halindeki bir barakadan oluşan çiftliğinde hayvanları ile ilgilenen Bozkurt, tedavi görmemesine rağmen uyuşturucu bağımlılığından da kurtulmayı başardı.

Göz yaşları ile anlattı

Göz yaşları içerisinde yaşadıklarına anlatan Bozkurt, "İslahiye- Hatay arasında çalışan 2 adet otobüsüm, Nurdağı-Osmaniye hattında ise 2 adet midibüsüm vardı. Ayrıca kendime ait 4 -5 otomobilim vardı. Durumum çok çok iyiydi. Yediğim önümde yemediğim arkamdaydı. Çevremde bir dolu arkadaşım ama şimdi hiç biri yanımda değil. Şimdi daha iyi anlıyorum, içinde bulunduğum ortamın ne kadar kötü olduğunu. Arkadaşım dediğim insanlar beni her türlü pisliğe sürüklemişler. Uyuşturucunun her türlüsünü içiyordum. Kumar oynardım. Varlık içerisindeydim. Kötü alışkanlıklar benim sonumun başlangıcı olmuş. Varlık içinde olduğum günleri çok özlüyorum. Şuanda büyük bir savaş veriyorum. Bu savaşta ben başarıp çıkacağım. Hindi, koyun keçi, ve kaz otlatacağım ama bana güvenen insanları mahcup etmeyeceğim, kötü günlerime geri dönmeyeceğim. Şuan ki hayatım her ne kadar ekonomik olarak iyi olmasa da mutluyum. Fevizpaşa mahallesi sakinleri ve muhtarımız, bana 'iyi bir insan olacaksın, kötü alışkanlıklarından kurtulacaksın yada bu toplumdan gideceksin' dediler. Bende iyi insan olmayı kafama koydum, kötü alışkanlıklarımdan arındım, uzaklaştım. Her şeyi doktor çözmüyor. Ben insanın kendi kendisine de bu bataklıktan kurtulabileceğini gösteriyorum" dedi.

Gençlere nasihatler

Bozkurt, uyuşturucu ve kumar bağımlılığına başlamasının tek sebebinin kötü arkadaş olduğunu tekrar tekrar yineleyerek, tüm bağımlılara ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Bozkurt, "Kötü alışkanlıklar boşlukta olduğum dönemlerde başladım ana nedeni kötü arkadaşlardır. Burada gençlere sesleniyorum kötü insanlardan arkadaş olmaz. Dikkatli olun, gençliğinizi, sağlığınızı, mal varlığınızı, ailenizi her şeyi kaybettirir. Sokaklarda kaldım, banklarda uyudum, parklarda yattım, kahvelerde sabahladım. Hatta mezarda uyandığım oldu. Muhtar Avcı ve mahalleliden Allah razı olsun, beni bataklıktan çekip çıkarttılar. Herkes benim gibi şanslı olmayabilir. Sadece kendime değil, çevreme tanıdıklarıma iyi insanlara da zarar veriyordum. Madde bağımlığının sonu yok. Bugün çok istediğin uyuşturucuyu alır kullanırsın, ama yarın aynı tadı alamazsın. Bir başkasını, farklı türünü ararsın. Bu işin sonu yok. Ama zararın neresinde dönerseniz, dönün kardır. Benim gibi dağda ol, bayırda ol, hayvancılık, çiftçilik yap ama kötü alışkanlıkların esiri olma. Eski paramın ve mal varlığımın olduğu günlere geri dönmek isterim. Ama artık o günler geçti. Şimdi hayvanlara bakarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Çiftliğimde 450 adet tavuğum da vardı telef oldu hastalıktan yine pes etmedim. Şimdi hindileri besliyorum. Anne ve babalardan ise isteğim, evlatlarına sahip çıkmalarıdır. Kimlerle arkadaşlık ediyorlar, bunları takip etsinler. Her şeyin iyisi de, kötüsü de arkadaştandır. Ben yandım, en azından başkaları yanmasın. Halen daha o eski arkadaşlarım ile karşılaşıyorum, görüşmek istiyorlar ama hemen yanlarından uzaklaşıyorum. Görüşmüyorum. Çünkü tövbe ettim, tövbemi bozamam" şeklinde konuştu.

Mahalleli de şahit

Mahalle Muhtarı Ali Avcı, kendisinin ve mahallelinin de İsmail Bozkurt'un 2 yıldır kötü alışkanlıklarından uzaklaştığını anlatarak, buna hem kendisinin hem de tüm mahallelinin şahit olduğunu ifade etti. Bu nedenle Bozkurt'a destek verdiklerini anlatan Avcı, "İsmail Bozkurt her türlü pisliğe bulaşmış bir arkadaşımızdı. Yaklaşık 2 yıldır bizimle. Bize 2 yıl önce bir söz verdi, her türlü pislikten elini eteğini çekti. Güvenimizi kazandı, bizler de destek olduk. 2 yıldır sözünde durduğuna şahidiz. Ama sözünde durmazsa, burada barındırmayız. Zaten kötü alışkanlıklardan uzak durduğu sürece mahalleli de onu seviyor. Artık bizden daha iyi biliyor, kötü alışkanlıkların neleri kaybettirdiğini. Çünkü İsmail, parayla çelik çomak oynar gibi oynardı. Saltanat sürerdi. Şehirler arabası otobüsleri, evi vardı. Maddi durumu çok çok iyiydi ancak kötü alışkanlıklar hem mal varlığını hem de gençliğini çaldı. Kuru ekmeğe muhtaç oldu, rezil oldu. Ben kendisine sözünü tutacağı konusunda çok güveniyordum ama bazı insanlar 'adam olmaz' diyordu. Ama İsmail 2 yıldır beni hiç mahcup etmedi" diye konuştu. - GAZİANTEP