Malili kadın 'dokuz' doğurdu
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Malili kadın 'dokuz' doğurdu

Malili kadın 'dokuz' doğurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

Fas'ın Kazablanka kentinde doğum yapan Malili kadın, 5'i kız 4'ü erkek 9 çocuk dünyaya getirdi.

Mali Sağlık Bakanlığı, Mali vatandaşı olan Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka kentinde bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığını ve 9 bebek dünyaya getirdiğini, anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Halime Sisi (25) Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği kaydedildi.


- Fas
Malili kadın 'dokuz' doğurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi
Fas'ta doğum yapan Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi
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