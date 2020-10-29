Mali Yüksek İslam Konseyinden Macron'un açıklamalarına tepki
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Mali Yüksek İslam Konseyinden Macron'un açıklamalarına tepki

29.10.2020 01:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 01:58
Mali Yüksek İslam Konseyinden Macron'un açıklamalarına tepki

Mali'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef alan sözlerine tepki gösterildi.

Mali'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef alan sözlerine tepki gösterildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali Yüksek İslam Konseyinin (HCIM) çağrısıyla başkent Bamako'daki Ulu Cami'de toplanan yaklaşık 5 bin kişi, Macron'un Müslümanları hedef alan ifadelerini kınadı.

HCIM Genel Sekreter Yardımcısı Moussa Bocar Bah, Macron'un İslam aleminden özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

HCIM Başkan Yardımcısı Mohamed Traore de Fransa'nın, Hazreti Muhammed'i hedef alarak çizmeyi aştığını kaydetti.

Macron, Müslümanları hedef göstermişti

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarla karşılanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları, İslam dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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