Malezyalı siyasetçiler ve kuruluşlardan Türkiye'ye taziye mesajları
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Malezyalı siyasetçiler ve kuruluşlardan Türkiye'ye taziye mesajları

31.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:11
Malezyalı siyasetçiler ve kuruluşlardan Türkiye'ye taziye mesajları

KUALA Malezyalı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından taziye mesajları yayınladı.

KUALA Malezyalı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından taziye mesajları yayınladı.

Sosyal medya paylaşımında Türkiye'ye taziye mesajı gönderen bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, "Ege Denizi'nde yaşanan depremin yol açtığı kayıplardan derin üzüntü duydum." açıklamasını yaptı.

Paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Bakan Hişamuddin, Türkiye'ye dua ettiğini ve Malezya'nın Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşının mesajını Twitter hesabında paylaşarak Hişamuddin'e teşekkür etti.

Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve Halkın Adaleti Partisi (PKR) milletvekili Wan Azizah Wan İsmail de sosyal medya hesabında İzmir'deki depremle alakalı haberleri paylaşarak, "Türkiye ve Yunanistan'daki depremzedelere dua ve taziyelerimi gönderiyorum. Allah herkesi korusun." ifadesini kullandı.

Kuruluşlardan taziye mesajları ve yardım kampanyası

Malezya Küresel Barış Misyonu (GPM), Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı'ya yolladığı taziye mesajında, "Yaşanan can kayıpları ve maddi zararlardan ötürü Türk halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verdi.

GMP açıklamasında, Türkiye'ye her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Malezya Müslüman Dayanışma Topluluğu ise depremde hayatını kaybedenlere taziye açıklamasında bulunurken şunları kaydetti:

"Depremden olumsuz etkilenen kardeşlerimiz için herkesten dua bekliyoruz. Allah dua eden herkesten razı olsun."

Kuruluş ayrıca Türkiye'deki deprem mağdurları için yardım kampanyası başlattı.

Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) ve Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) de Türkiye'ye taziye mesajları gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 12:14:32. #1.14#
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