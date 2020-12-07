Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
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Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

07.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:41
Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström tarafından güven mektupları sunuldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström tarafından güven mektupları sunuldu.

Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal ve İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Sazali ve Herrström, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Malezya ve İsveç büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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