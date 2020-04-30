Malezya'da endişelendiren araştırma: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik

Malezya Genel Sağlık Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah, araştırmacıların ülkedeki koronavirüs vakalarının birinde mutasyona rastladığını söyledi. Abdullah, mutasyona uğrayan virüsün daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Malezya Genel Sağlık Direktörü Doktor Noor Hisham Abdullah, Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nde (IMR), ülkede koronavirüsün daha daha bulaşıcı bir mutasyonunun keşfedildiğini ve şimdiye kadar 120 kişinin enfekte olduğunu söyledi.

ENSTİTÜ KORONA KONUSUNDA ARAŞTIRMALAR YAPIYOR

IMR, koronavirüs testlerinin yanında virüsün Malezya'daki vakalarda farklı bir türünün bulunup bulunmadığına dair araştırmalar da yürütüyor. Bu araştırmalar, virüsü izole edip kültürünü inceleyerek yapılıyor. Abdullah, SARS-CoV-2'nin daha önce tanımlanan üç türünün Malezya'da tespit edildiğini belirtiyor.

"KORONANIN MUTASYONUNU KEŞFETTİK VİRÜSÜ DAHA BULAŞICI YAPIYOR"

Basın toplantısında konuşan Abdullah, "Bizdeki vakalar çoğunlukla virüsün Çin'in Vuhan kentinde görülen B tipine benziyor. Virüsün A tipi Amerika Birleşik Devletleri'nde, C tipiyse Avrupa'da görülen türler. 2. dalga Covid-19 vakaları hakkında daha fazla çalışma yapmalıyız. Şu an hâlâ izolasyon ve virüs üzerine araştırmalar yapıyoruz. 26. vakadaki virüsün 15. kodonunda mutasyon olduğunu keşfettik, bu da virüsü daha bulaşıcı yapıyor ve şimdiye kadar 120 kişiyi enfekte etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Malezya Sağlık Bakanlığı, Güney Kore'den satın alınan 50 bin hızlı antijen test kitinin teslimatını bekliyor. Abdullah, bakanlığın cumartesi günü 100 bin kit daha alacağını duyurdu. Güney Kore'den satın alınan kitlerde testler 45 dakika gibi kısa bir sürede sonucu gösterebiliyor.