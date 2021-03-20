Malezya, Endonezya'nın Myanmar'daki kriz için ASEAN zirvesi çağrısına destek verdi
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Malezya, Endonezya'nın Myanmar'daki kriz için ASEAN zirvesi çağrısına destek verdi

20.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:17
Malezya, Endonezya'nın Myanmar'daki kriz için ASEAN zirvesi çağrısına destek verdi

KUALA Malezya hükümeti, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan kriz ve protestoculara yönelik ölümcül şiddetin konuşulması için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinde (ASEAN) zirve yapılmasına yönelik çağrısını destekledi.

KUALA Malezya hükümeti, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan kriz ve protestoculara yönelik ölümcül şiddetin konuşulması için Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinde (ASEAN) zirve yapılmasına yönelik çağrısını destekledi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara gerçek mermiyle müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Muhyiddin, "Askeri yönetimin acilen mevcut yöntemini değiştirerek, daha barışçıl çözüm yolu seçmesi gerekmektedir. ASEAN topluluğunun üyesi olarak Malezya, kardeş ülke Myanmar'ın kendi menfaatini korumak isteyen küçük bir azınlığın altında istikrarsızlığa mahkum bırakılmasına katlanamamaktadır." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki krizin kapsayıcı diyalog ortamı içinde çözülmesi konusunda Malezya'nın desteğini yineleyen Muhyiddin, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Myanmar'daki durumu görüşmek üzere ASEAN'da acil zirve toplama çağrısını desteklediğini kaydetti.

Muhyiddin, 1 Şubat'tan bu yana gözaltında bulunan, başta eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile Devlet Başkanı Win Myint olmak üzere bütün hükümet üyelerinin, şartsız serbest bırakılması talebinde bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dün, Myanmar'daki krize çözüm amacıyla ASEAN üyesi ülkelerin liderlerine "zirve" çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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