Malezya'da iktidar koalisyonu, kritik önem taşıyan eyalet seçimlerini kazandı

KUALA Malezya'nın Sabah eyaletinde yerel meclisin feshedilmesi üzerine düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti için "meşruiyet testi" olarak görülen seçimleri, iktidar koalisyonu kazandı.