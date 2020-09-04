Malezya'da hayvanseverler ayakta: Köpeği kimyasal boyayla kaplan rengine dönüştürdüler
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Malezya'da hayvanseverler ayakta: Köpeği kimyasal boyayla kaplan rengine dönüştürdüler

Malezya'da bir köpeğin kaplana benzemesi için boyandığı ortaya çıkmasını ardından hayvanseverler tepki için harekete geçti.

Malezya'da hayvanseverler ayakta: Köpeği kimyasal boyayla kaplan rengine dönüştürdüler
04.09.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:04

Malezya'da bir köpeğin kaplana benzemesi için boyandığı ortaya çıkmasını ardından hayvanseverler tepki için harekete geçti.

Malezya'da sokaktaki bir köpeğin kaplana benzemesi için siyah ve turuncuya boyandığı görüntüleri basına çıkması tepkilere neden oldu. Olayla ilgili harekete geçen Persatuan Haiwan Malezya adlı hayvan hakları derneği harekete geçti. Dernek, köpeği boyayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çağrıda bulunurken, yetkililerin suçluyu bulmaya çalışıp çalışmadığı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcısı Jessie Jye şunları söyledi: "Köpek, tüm kimyasallardan arınmak için banyo yapmalı ve tüyleri traş ettirilmeli. Üzgünüm, bunu sana yapanı unutma, unutturma" dedi. 


Kaynak: DHA

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