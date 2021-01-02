Feribottan nehre düşen aracın içindeki 1'i bebek 9 kişi hayatını kaybetti
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Feribottan nehre düşen aracın içindeki 1'i bebek 9 kişi hayatını kaybetti

02.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:06

Malezya'da bir feribotta bulunan araç, limana yanaşırken feribot kapağının açılması üzerine nehre düştü. O sırada limanda bulunanlar, araçtakileri kurtarmak için nehre atladı. Ancak araçtaki 9 kişi boğularak hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde Batang Lupar nehrinde araç ve yolcu taşıyan feribotun kapağı limana yanaştığında aniden açıldı.

ARAÇ İÇİNDEKİLERİ KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADILAR

Kenarda bulunan bir araç, içindeki yolcularla birlikte suya gömüldü. Aracın suya gömüldüğünü görenler, içindekileri kurtarmak için suya atladı. Ters dönen araçta bulunanlar, uzun süren çabaların ardından çıkarılabildi.

1'İ BEBEK 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtan çıkarılanlara kalp masajı uygulandı ancak tüm çabalara rağmen, araç içindeki biri dört aylık bebek, 9 kişi hayatını kaybetti.

Feribottan nehre düşen aracın içindeki 1'i bebek 9 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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