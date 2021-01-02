Feribottan nehre düşen aracın içindeki 1'i bebek 9 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da bir feribotta bulunan araç, limana yanaşırken feribot kapağının açılması üzerine nehre düştü. O sırada limanda bulunanlar, araçtakileri kurtarmak için nehre atladı. Ancak araçtaki 9 kişi boğularak hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.