Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
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Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çukur dizisinde rol alan usta oyuncu Perihan Savaş, şimdilerde Maldivler'de tatil yapıyor. Keyifli anlar geçiren 63 yaşındaki usta isim, bikinili pozunu da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Türk sinemasının usta oyuncularından Perihan Savaş, koronavirüs salgınından dolayı getirilen tam kapanma öncesi soluğu Maldivler'de aldı. Torunlarıyla tatil yapan oyuncu, eğlenceli anlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

BİKİNİLİ HALİNİ PAYLAŞTI

63 yaşındaki usta isim son olarak torunlarıyla oyun oynarken çekilen fotoğrafını "4 yıl önce 4 yıl sonra kuzularımla şükürler olsun" notuyla paylaştı. Oyuncunun bikinili pozunu çekinmeden paylaşması da sevenlerinden tam not aldı.

Instagram'da 404 bin takipçisi bulunan Perihan Savaş, 5 gün önce de kendi fotoğrafını paylaşarak "Kısa bir kaçamak" notunu düşmüştü.

İşte Perihan Savaş'ın tatil paylaşımları...

Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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