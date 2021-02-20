Malazgirt'te YGS sınavı öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Malazgirt ilçesinde, bu yıl ilk kez yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi "Sınav Görevlisi" eğitimi düzenlendi.

Malazgirt ilçesinde, bu yıl ilk kez yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi "Sınav Görevlisi" eğitimi düzenlendi.

Kaymakamlık ve Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) katkıları ile yapılan Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, ÖSYM yetkilileri tarafından YKS sınavında görev alacak personel bilgilendirildi.

Malazgirt MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adem Aktaş, "ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sadık Çelikel, bina sorumluları, salon sorumluları, hizmetli, güvenlik güçleri gibi çeşitli pozisyonlarda görev alacak olan personelin yetki ve sorumlukları hakkında bilgi verdi. Koordinatörlük Merkezini ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Çelikel ise yaptığı bilgilendirmenin ardından görevlilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Malazgirt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Kaya, sınavda görev alacak öğretim görevlileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin