Malazgirt'te Ramazan alışverişi yoğunluğu
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Malazgirt'te Ramazan alışverişi yoğunluğu

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Malazgirt'te Ramazan alışverişi yoğunluğu

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan ayının eda edilecek olması nedeniyle çarşı hareketlendi.

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MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan ayının eda edilecek olması nedeniyle çarşı hareketlendi.

Yağmura aldırış etmeyen ilçe halkı ve köyden gelen vatandaşlar, Ramazan öncesi alışveriş yaptı. Esnaf Engin Sezen, Ramazan öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Vatandaşların birçok ürüne rağbet gösterdiğini ve toplu bir şekilde alım yaptığını kaydeden Sezen, "Bizler Malazgirt ilçesinde her Ramazan ayında büyük indirimler yapıyoruz. Birçok ürünü de maliyetine satıyoruz. Maksadımız Ramazan ayı boyunca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar da evlerine ürünleri alabilsin. Ramazan ayında en çok tavuk, gıda malzemeleri gibi ürünler rağbet görüyor. Bunların yanı sıra gazlı içeceklere talep çok. Uygun fiyatlara müşterilerimize satıyoruz. Toplu alımlarda özel indirimler yapıyoruz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Vatandaşlarsan Ercan Güven, Ramazan ayı hazırlığı yapmaya başladıklarını belirterek, "Fiyatlarda geçen yıla göre bayağı bir artış var. Bizde ucuz olduğu için büyük marketleri tercih ediyoruz. Genelde büyük marketlerden alışverişlerimizi yapıyoruz. Küçük esnafımızda vatandaşlara Ramazan ayı boyunca indirim yaparak yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt'te Ramazan alışverişi yoğunluğu
Malazgirt'te Ramazan alışverişi yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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