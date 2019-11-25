Malazgirt'te "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" paneli

25.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:10

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü" dolayısıyla panel düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Kaymakam Emre Yalçın, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Dayanışma Günü'nün önemine değindi.

Yalçın, "Ben hep şunu söylerim, eğer bu hayatta kaliteli yaşamak istiyorsanız önce kendinize zarar vermekten vazgeçin. Öncelikle kadınlarımız kendi hayat kaliteleri için haklarını savunmayı bilmeliler." dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannariçi ise şiddete maruz kalan kadınların yüzde 85'inin evli olduğuna dikkati çekerek, kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Panele, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Aile ve Sosyal Politikalar Hizmet Merkezi Müdürü Murat Köse, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA