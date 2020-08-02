Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
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Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi 185 aileye kurban eti dağıtıldı.

Malazgirt'te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı
02.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:38

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi 185 aileye kurban eti dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca Malazgirt Müftülüğü çalışanları gözetiminde belediye mezbahanesinde 35 hisse kurban kesildi.

Kesilen kurbanlar poşetlenerek, kamyonetle 185 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilçedeki iş adamları, kurum amirleri ve internet üzerinden verilen 35 hisse kurbanlığın kesilerek ihtiyaç sahibi 185 aileye ulaştırıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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