Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı

Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Millet Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı Sait Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde Malazgirt halkının Kurban bayramını tebrik eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

İslam aleminin Kuban Bayramı'nı kutlayan Kaymakam Demirer, "Hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan bayramlar toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise, bayramlaşma törenine katılan tüm konuklara teşekkür ederek ilçe halkının bayramını tebrik etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile polis noktalarında nöbet tutan polis ve güvenlik korucularının bayramlarını kutladılar. Malazgirt Devlet Hastanesini de ziyaret eden Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, hastane personeli ve hastalarının bayramlarını tebrik ettiler.

Son ziyaretlerini İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Hareket Büro Amirliği yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve ilçe protokolü, jandarma personeli ve Özel Hareket Büro Amirliği personelinin bayramlarını kutladılar. - MUŞ

Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Buse Varol Acun Ilıcalı
Spor Diego Arda Turan Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 19:41:48. #1.15#

title