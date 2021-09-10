Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kaymakam Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Oğuzhan köyünü ziyaret etti.

İlk olarak köyün taziye evinde bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Demirer, sosyal devletin imkanları doğrultusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Köydeki tarihi mezarlıkta incelemelerde bulunan Demirer, daha sonra beraberindeki heyetle köydeki ilk ve orta okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı.

Çocuklarla fotoğraf çeken Demirer, daha sonra köyden ayrıldı.

Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Son dakika haberi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Siirt Eruh'ta bir hayvanda şarbon görülmesi nedeniyle ilçeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kylie Jenner Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:19:39. #1.15#

title