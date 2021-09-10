Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kaymakam Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Oğuzhan köyünü ziyaret etti.

İlk olarak köyün taziye evinde bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Demirer, sosyal devletin imkanları doğrultusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Köydeki tarihi mezarlıkta incelemelerde bulunan Demirer, daha sonra beraberindeki heyetle köydeki ilk ve orta okulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı.

Çocuklarla fotoğraf çeken Demirer, daha sonra köyden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin