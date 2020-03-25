Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber
Cengiz Altın, Malazgirt, Bulanık, Muş, Sağlık

Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.

25.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:20
Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Malazgirt'te bir çok noktada dezenfekte çalışması yürüten ekipler, cadde ve sokakları da tazyikli suyla yıkıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Altın, İtfaiye, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerce temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere her yerde çalışma yaptıklarını belirten Altın, belli noktalarda da dezenfekte çalışması yürütüldüğünü vurguladı.

Esnaf Özcan Çetinkaya, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Altın ve ekiplere teşekkür etti.

Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
'Bende belirti yok' diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haber
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı Haber
Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası! Gümüşdağ salgına yakalandı
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu Haber
Canlı yayını açık unutunca yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi Haber
7 milyonluk villasını satıp apartman dairesine taşındı! İşte yeni evi
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı iddiası asılsız çıktı
Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı iddiası asılsız çıktı
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Muhterem Nur Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbolcu Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:35:03. #1.14#
title