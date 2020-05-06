Malazgirt'de 100 yataklı hastane için ihale süreci başladı

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yapılacak 100 yataklı hastane için ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçede yapılacak 100 yataklı hastane için ihale sürecinin başladığını bildirdi.

Altın, yaptığı açıklamada, 50+50 yataklı devlet hastanesinin ihale sürecinin başladığını belirterek, hastanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Desteklerinden dolayı AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Vali İlker Gündüzöz ve Kaymakam Emre Yalçın'a teşekkür eden Altın, şunları kaydetti:

"Hastanemizin ihalesi yapılır yapılmaz hemen inşaatına başlanılacaktır. Daha önce 50 yataklı olması planlanan yeni devlet hastanemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 yatağa çıktı. İlçe halkı olarak çok mutlu olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm Malazgirtli vatandaşlar adına teşekkür ediyorum."

Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannarici de yeni yapılacak hastanenin ilçe halkına en iyi hizmeti sunacağını dile getirdi.

Kaynak: AA