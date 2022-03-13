Malatyalı esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel şarkı

MALATYA (İHA) - Malatya Bakırcılar Çarşı'nda esnaflık yapan Selim Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için şarkı yazdı.

Bakırcılar Çarşı'nda çeyrek asırdır tesisat malzemeleri satan Selim Arslan, küçük yaştan beri çalıştığını belirterek, "Biz ailece Necmettin Erbakan hocaya destek veriyorduk ve çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ailece seviyoruz ve destek veriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu belirten esnaf Arslan, "14 Mart 2003'te başbakan olduğundan itibaren destek veriyoruz. 19 yıldır oyumuzu veriyoruz. Rusya ve Ukrayna savaşında arabuluculuk görevini üstlenen ve Antalya ilimizde dışişleri bakanlarını bir araya getirerek görüştüren dünya lideri Erdoğan'dır. Her zaman destek veriyorum ve bundan sonra da destek vereceğim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yaptıklarını

görmemek için kör olmak gerekir. Türkiye'miz için gece gündüz demeden çalışıyor. Sağlık olsun, yollarımız

olsun, SİHA'lar, İHA'lar olsun ülkemizin göğsünü kabarttı. Millet olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı çok sevdiği için ona özel beste yaptığını dile getiren Arslan, "Yakında Malatya'da klip çekmeyi düşünüyorum ve destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazdığı şarkıyı da söyleyen Arslan, "Türkiye'nin göz bebeği Recep Tayyip Erdoğan'dır. O gönüller sultanıdır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Alemlerin sultanıdır Recep Tayyip Erdoğan. Düşmanlara kan kusturur. Dış güçlere diz çöktürür, Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı. - MALATYA