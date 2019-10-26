Malatya yönetmen ışık malatya film festivali halka hitap edecek

26.10.2019 00:07

Yönetmen Işık: Malatya Film Festivali halka hitap edecek

Malatya'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, festivalin halka hitap edeceğini söyledi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliğiyle 15- 19 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kentteki bir kafede istişare toplantısı düzenledi. Gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan yönetmen Haydar Işık, İstanbul'da yaşayan sinemacılara göre Malatya'yı daha iyi bildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu semtin, bu şehrin insanlarını daha iyi biliyorum. Çocukluğum burada geçti benim. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımızı yaparken, uluslararası haritada yarışan filmlerimizin dışında ben birazda etkinliklerin eğitim amaçlı Malatya halkına yönelik olmasını planladım. Çünkü şehir öyle güzel bir şehir ki İstanbul'da bir sürü platolar kuruluyor, büyük büyük paralar veriliyor ama bizim kendi şehrimiz gerçek doğal bir plato. Battalgazi'sinden, Yeşilyurt'una, Akçadağ'dan, Darende'sine kadar, Pütürge'sine kadar, Yazıhan'ına kadar, Doğanşehir'ine kadar gerçekten doğal bir plato, mekansal olarak. Bakıldığı zaman 9'uncusunu düzenleyeceğimiz Film Festivali'nin şehrimizde yapıldığı halde şehrimizde film çekimleri oldukça az. Bununla ilgili 'neler yapabiliriz' diye bazı planlamalar yaptık. Birincisi bu sene kesinlikle sosyal içerikli eğitimlere önem verdik. 'Halkın içine nasıl daha çok dahil ederiz, festivali halka nasıl yayarız' diye planlar yaptık. Bununla ilgili birincisi şuanda Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile ortak bir proje ilerletiyoruz. Kimsesiz çocuklar ve sinemaya gönül vermiş diğer çocuklara eğitim başlattık. Festivalimizin ilk günü kısmet olursa İnönü Kapalı Çarşısı bölgesinde bir set kuracağız. Bu setimizi başkanlarımız, konuklarımız ve valimizle birlikte ziyaret edeceğiz. Öncelikle bir eğitim alan çocuklarımızı sinemada neler yapabilir? Onları göreceğiz. Biraz daha çocukları sinemaya yöneltmek için, sinemada yeteneklerini daha ön plana çıkarsınlar diye böyle bir proje yaptık. Festivalde 'Rol-kes' diye bir proje başlattık. Buda ben biliyorum ki siyasetçisi kadar, kayısı kadar, sanatçısı kadar, yetenekli olan bu şehirde aynı zamanda keşfedilmemiş bir sürü yetenek var. Ekonomik durumlardan dolayı, ya da yaşam standartlarından dolayı kendi yeteneğini sinemada gösterememiş bir sürü insan var. Belki bu etkinlik sayesinde, burada birkaç tane yeteneği yakalayacağız. Uygun bulunan muhtelif yerlere üstünü giydireceğimiz TIR'ımızda 'Rol-kes' diye. Türk sinemasında yetişmiş, akıllara kazınmış replikleri gelen halkımıza dağıtacağız ve bu replikleri ezberleyen halkımız içeriye girecek ve içeride kurduğumuz platoda o replikleri oynayacaklar. Biz bu aldığımız videoları yine kuracağımız sosyal medya üzerinden yayınlayacağız. Sosyal medyada kurduğumuz sayfalarda ayrıca şehrimize gelen İstanbul'daki yapımcılara, sinema ile ilgili herkese ulaştıracağız. Açık olacak bu tür mecralara. Belki de buranın içerisinde çok renkli birkaç tane oyucu çıkacak. Bir şekilde hayatlarını sinemayı ilişkilendirmiş olacağız. Böyle bir proje yaptık."

Başkan Gürkan ile Başkan Çınar ise festivalin Malatya'ya hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA