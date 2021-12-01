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Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçe beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

D-300 kara yolu yüksek kesimlerinde ise karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Öte yandan Kale ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağdı

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AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

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