Malatya ve Şanlıurfa'da Kültür Sanat

Konya Devlet Tiyatrosu, "Bit Yeniği" oyununu Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunacak.



Georges Feydeau'nun yazdığı, çevirisini Nisa Serezli, yönetmenliğini Emre Basalak'ın yaptığı oyunda, sigorta şirketi sahibi evli Chondebise'e bir aşk mektubunun gelmesinin ardından, buluşma yerine genel sekreteri Fournel'i göndermesiyle yaşanan komik olaylar anlatılıyor.



Dekorunu Sertel Çetiner, kostüm tasarımını Candan Günay'ın yaptığı oyunda, Asım Tuncay Aynur, Ahmet Çökmez, Ebru Gülerarslan Serin, Özgür Keçeci, Nevra Sayar, Özgür Baş, Can Ali Çalışandemir, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Fatih Yağlıcan, Gülesin Gelenbevi, İlayda Alakoç, Erdem Şenses, Burak Öztürk, Melisa Dülger ve Zeynep Çimenciler rol alıyor.



Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00 ve 18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ile 20.00'de izlenebilecek.



Şanlıurfa



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Üstün Dökmen'in yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "Komşu Köyün Delisi"ni sahneleyecek.



Oyun, Şair Nabi Kültür Merkezi'nde 18 Kasım saat 19.30'da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Müzik grubu Seksendört, 18 Kasım saat 20.00'de bir alışveriş merkezinde konser verecek.