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Malatya Valisi Baruş, Yeni Cami'de incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Baruş, Yeni Cami'de incelemelerde bulundu
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde hasar gördüğü için için tadilata alınan Yeni Cami'de incelemelerde bulundu.

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde hasar gördüğü için için tadilata alınan Yeni Cami'de incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın da eşlik ettiği incelemede Vali Aydın Baruş, tadilat ve inşaatın son durumu ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yüklenici firma yetkilileri, tadilat işlemlerinin ivedilikle devam ettiğini, ısıtma sistemleri ve halıların döşendiğini, gelecek ay diğer eksikliklerin giderilerek camiyi ibadete açmaya hazırlandıklarını belirterek, çevre düzenlemesinin ise devam edeceğini kaydettiler.

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