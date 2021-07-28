Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı
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Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde semizotu satan 73 yaşındaki Yusuf Kangal'ın tüm ürünlerini satın aldı ve ikinci doz Kovid-19 aşısının yapılmasını sağladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent merkezinde semizotu satan 73 yaşındaki Yusuf Kangal'ın tüm ürünlerini satın aldı ve ikinci doz Kovid-19 aşısının yapılmasını sağladı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Baruş, kent merkezinde esnafı ziyaret ederek Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, aşısını olmayan esnafın da konuya gereken duyarlılığı göstermesini istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde, bahçesinde yetiştirdiği semizotunu satan Kangal ile de bir süre sohbet eden Vali Baruş, tüm ürünlerini satın aldığı yaşlı adama riskli yaş grubunda bulunması nedeniyle aşı olup olmadığını sordu.

Baruş, ikinci doz aşısının zamanının geldiğini öğrendiği Kangal ile İl Sağlık Müdürlüğü içerisindeki aşı birimine giderek aşısının yapılmasını sağladı.

Kendisini kırmayarak aşısını olan Yusuf amcanın bu davranışının tüm halka örnek olmasını temenni eden Baruş, burada aşı olmak için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Esnaf ziyareti sırasında esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların da sıkıntılarını dinleyen Vali Aydın Baruş, aşılamanın önemine dikkati çekerek toplum olarak kısıtlamasız ve daha sağlıklı günlere kavuşmanın şu an belirtilen tek yolunun aşı olduğunu ifade etti.

Vatandaşların en kısa sürede en az 2 doz aşısını yaptırmaları gerektiğini aktaran Baruş, aşı olanların hasta olmaları durumunda yoğun bakıma düşme oranının oldukça düştüğünü bildirdi.

Baruş, aşısını yaptırmayanların hem kendi hem de toplum sağlığı için gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyerek, tüm kamu ve üniversite hastanelerinde, İl Sağlık Müdürlüğünde, tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde, alışveriş merkezi, Maşti Otobüs Terminali, Toplum Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde 18 yaşını doldurmuş, yakın zamanda Kovid-19 hastalığını atlatmamış olan tüm vatandaşların randevu almadan istedikleri aşıyı olabileceklerini kaydetti.

Vali Aydın Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de eşlik etti.

Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı
Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı
Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı
Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı
Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı
Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Vali Baruş ürünlerini satın aldığı yaşlının ikinci doz aşısını olmasını sağladı - Haberler
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