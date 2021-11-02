Malatya Valimiz Sayın Aydın BARUŞ İlçemizi teşrif ettiler. - Haberler
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Malatya Valimiz Sayın Aydın BARUŞ İlçemizi teşrif ettiler.

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Malatya Valimiz Sayın Aydın BARUŞ İlçemizi teşrif ettiler.

Malatya Valimiz Sayın Aydın BARUŞ İlçemizi teşrif ettiler.

MALATYA (Habermetre) - Malatya Valimiz Sayın Aydın BARUŞ İlçemizi teşrif ettiler. Malatya Valimiz Sayın Aydın BARUŞ İlçemizi teşrif ettiler. Kurum Amirleri ve Muhtarlarımızla yapılan istişare toplantısının ardından, Kaymakamlığımızı onurlandıran Valimiz Sayın Aydın BARUŞ, Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN ve Belediye Başkanımız Sayın Erhan CENGİZ ve Kurum Amirleri ile birlikte İlçemiz Celal Yenitur Ortaokulunda Çocuklar Gülsün Derneği tarafından yapılan Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiler. Ardından Kızılhisar ve Aşağıselimli mahallelerimizdeki Şehit ailelerimizle bir araya geldiler.

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