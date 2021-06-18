Malatya, Vahap Küçük'ü unutmadı
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Malatya, Vahap Küçük'ü unutmadı

Malatya, Vahap Küçük'ü unutmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatyalı İş İnsanı ve eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü vefatının sene-i devriyesinde İpek Caddesinde bulunan Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nda düzenlediği programla andı.

Doğanşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 18 Haziran 2020 yılında vefat eden hayırsever iş insanı Vahap Küçük ölüm yıldönümünde anıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İpek Caddesinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda hizmete giren Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nda vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

Vahap Küçük'ün isminin verildiği Hayır Çarşısında vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram ederek hayırsever iş insanını ölümünün sene-i devriyesinde andıklarını söyleyen Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkan Mustafa Katipoğlu, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ismini yaşattığımız Hayır Çarşımızda Vahap Küçük'ü anmak için bir organizasyon yaptık. Vahap amcanın adını taşıdığı çarşımızda hayrına vatandaşlarımıza yardımlarda bulunuyoruz. Vahap Küçük'e bir kez daha rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ayrıca ailesine de bugüne kadar hayır çarşımıza yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya, Vahap Küçük'ü unutmadı

Kaynak: Bültenler

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