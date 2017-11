Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Kristal Kayısı' Ödül Töreni

Yedinci Uluslararası Malatya Film Festivali ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Nar Bağı' uluslararası yarışmada, 'Daha' ise ulusal yarışmada 'En İyi Film' ödülünü aldı. 'İşe Yarar Bir Şey' filminde oynayan Başak Köklükaya ulusal yarışmada, 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı Ödülü'nün sahibi ise 'Daha' filmindeki performansıyla Ahmet Mümtaz Taylan oldu.



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Festival Direktörü Suat Köçer'in ev sahipliğinde gerçekleşen 7'nci Malatya Uluslararası Film Festivali, yedi günün ardından törenle sona erdi. Gecede 'Kristal Kayısı'lar sahiplerini bulurken, İran sinemasının kadın yönetmeni Rahkshan Bani Etemad'e Onur Ödülü verildi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın sunduğu, 7'nci Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde sahneye ilk olarak Festival Direktörü Suat Köçer geldi. Köçer, 'Çok güzel bir tablo vardı 1 hafta boyunca. Festivalde yer alan herkese, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne, Malatya halkına çok teşekkür ederimö diyerek sahneyi Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a bıraktı. Çakır, 'Festivalin geçmiş yıllara göre daha kapsamlı olması ve salonların dolu olması beni çok mutlu etti. Festivalin amacına uygun şekilde yapılmış olması biz festivali düzenleyenler için gurur verici. Emek veren herkese teşekkür ederimö diye konuştu.



Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Cengiz Yaviloğlu da, filmlerde, dizilerde oynayan sanatçıların kattığı değerlere dikkat çekti.



Sinemaya olan yoğun ilgi ve alakanın temsilcilerinden Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov da, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel ve sinemasal benzerlikten bahsetti.



Bu yıl 7'ncisi düzenlenen festivalin Onur Ödülü'nün sahibi İranlı kadın sinemacı Rahkshan Bani Etemad oldu. Etemad'a ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır verdi. Etemad de ödülü ile ilgili, 'Buradan bulunmaktan çok gurur ve mutluluk duyuyorumö diye konuştu.



Onur Ödülünün ardından bu yıl ilk kez festival kapsamında gerçekleştirilen Malatya Film Platformu Yapım Destek Ödülleri de sahiplerini buldu.



Gecede TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü'nü TRT Genel Müdür Yardımcı Tuncay Yürekli, Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu ve Aslı Erdem'in 'Birlikte Öleceğiz' projesine verirken, Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ve 100 bin lira para ödülünün sahibi Alp Kamber ve Kamil Koç'un 'Julia'ya Aşık Olmak' isimli projesi oldu. Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nü ise Ertem Eğilmez ailesi adına Arzu Film Genel Müdürü Kamil Çevikalp verdi.



Gecede daha sonra Ulusal ve Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması'nın kazananlarına geçildi. Uluslararası Kısa Metraj Yarışması'nın 'En İyi Filmi'ni Reşat Strick açıkladı. Ödül, yönetmenliğini Diana Lu'nun yaptığı 'Annemle Geçen Bir Yaz' (Summer Time with My Mother) filmine verildi.



ULUSLARARASI EN İYİ FİLM; 'NAR BAĞI'



Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü anlatı yapısı, şiirsel dili, derin insancıllığından, özellikle yıllarca belleklerden silinmeyecek son sahnesi ve diğer unutulmaz imgelerinden dolayı Ilgar Najaf'nın yönettiği 'Nar Bağı' (Pomegranate Orchard) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Jüri Başkanı Nacer Khemir oldu. 'Nar Bağı' filmi Kristal Kayısı Ödülü'nün yanı sıra 15 bin Euro para ödünün de sahibi oldu.



Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise, festivalin uluslararası jüri üyesi Fatemeh Motamed Arya tarafından 'Daha' adlı filmdeki çarpıcı ve güçlü performansı için genç yetenek Hayat Van Eck'e verdi.



Ödül Gecesi'nde 'Siyad Ödülü' nün sahibi de, insanlığın güncel ve ertelenemez sorunlarına yaklaşımındaki tutarlı, dengeli ve sağaltıcı bakış açısı ve işlenmesi zor konuyu yalın bir dille sinemalaştırmasındaki başarısı nedeniyle Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği 'Buğday' filminin olurken, Kemal Sunal Halk Ödülü ise Ümit Ünal'ın yönettiği 'Sofra Sırları' filminin oldu.



Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü açıklamak üzere sahneye Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır geldi. Sosyal bir meseleyi, yarattığı derinlikli karakterlerle, güçlü ve etkili bir biçimde aktardığı için, bir ilk film için beklentileri aşan olgunlukta, çağdaş bir sinema dili kullanarak, katmanlı okumalara açık bir hikaye kurduğu için,yarattığı gerilim ve merak duygusunu eksiltmeden sonuna taşıdığı ve bütünlüklü bir sinema cümlesi kurduğu için, yaratıcılarının görsel, sanatsal, dramatik hikaye anlatımındaki becerisini ve hevesini daha ileriye taşımaları için en iyi film ödülüne Onur Saylak'ın yönettiği 'Daha' filmi layık görüldü. Onur Saylak 'En İyi Film Kristal Kayısı Ödülü' ve 100 bin lira para ödülünü Çakır'dan aldı. Saylak, ödül ile ilgili, 'Bu ödülü festivale katılan tüm filmler adına alıyorumö dedi ve Hakan Günday'a böyle güzel bir roman yazdığı ve kendisiyle paylaştığı için teşekkür etti.



'ÖDÜLÜMÜ TÜM KADINLAR İÇİN ALIYORUM'



'İşe Yarar Bir Şey' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Başak Köklükaya da, 'Her seferinde kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Bu heyecan bir taraftan da çok hoşuma gidiyor. Tüm oyuncu arkadaşlarımla bu heyecanımı paylaşıyorum. Bir kez daha çok gururlandım. Pelin Esmer ve Barış Bıçakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben de bu ödülü ekibim adına alıyorum ve bir de tüm kadınlar için alıyorumö dedi.



Ulusal Uzun Metraj Yarışma Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise, Yasemin Küçükçavdar'ın yönettiği 'Eksi Bir' filmi oldu. Küçükçavdar, ödülü ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan aldı.



İlk filmini yapan bir yönetmenin parıldayan rejisi, iyi oyuncu yönetimi ve ustalıkla kurduğu akıcı atmosferi en iyi şekilde ve olgunlukla yansıtması sebebiyle En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü ve 20 bin lira para ödülü almaya 'Sarı Sıcak' filmiyle Fikret Reyhan layık görüldü. Ödülü ünlü yönetmen Selim Evci tarafından verildi.



En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü ve 15 bin lira para ödülü ise, büyük bir hikayeyi küçük harflerle yazan 'Sarı Sıcak' filminin senaristi Fikret Reyhan'a verilirken,,Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü ve 10 bin lira para ödülü 'Kırık Kalpler Bankası' filmi ile Korhan Futacı'nın oldu. Ödülü, Festivalin İcra Kurulu Başkanı ve Belediye Genel Sekter Yardımcısı Ertan Mumcu verdi.En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü 'Buğday' filmi ile Giles Nuttgens aldı. Ödülü efsane 'American History X' filminin yapımcısı John Morriessey yönetmen Semih Kaplanoğlu'na verdi.