Malatya son depremler! Son Dakika: Malatya'da deprem mi oldu? Malatya Kandilli ve AFAD deprem listesi!

Son Dakika: Afad ve Kandilli verilerine göre 21 Eylül 2021 Salı günü deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Deprem nerede oldu? Malatyadeprem mi oldu? Malatya deprem mi oldu? Ölü veya yaralı var mı? Malatya deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD deprem listesi! Malatyadeprem! Malatya son dakika deprem! Malatya son dakika depremleri 2021! İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre Malatya'da saat 10.31'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA: AFAD DEPREM LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Malatya'da saat 10.31'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

SON DAKİKA: AFAD DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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