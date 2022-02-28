Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor - Haberler

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Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

AA, Yeter Erdine - Güncel
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Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

Malatya'da yerel olarak yayımlanan Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat darbesini unutturmamak ve protesto etmek için söz konusu tarihte 22 yıldır siyah-beyaz çıkıyor.

MALATYA (AA) - Malatya'da yerel olarak yayımlanan Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat darbesini unutturmamak ve protesto etmek için söz konusu tarihte 22 yıldır siyah-beyaz çıkıyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi Ali Er, gazete binasındaki açıklamasında, 28 Şubat'ın Türk milleti üzerinde karabulut olduğunu ifade etti.

Darbeleri kınadıklarını ve bu yüzden 22 yıldır 28 Şubat'ta siyah-beyaz olarak okuyucularıyla buluştuklarını anlatan Er, şöyle konuştu:

"Bu millete, 28 Şubat'ın karanlık bir gün olduğunu hatırlatabilmek için bugün gazetemizi siyah beyaz olarak çıkardık. Bir nevi süreci protesto etmek istedik. Malatya'nın ilk renkli gazetesi olan gazetemiz, her yıl 28 Şubat'ta siyah beyaz çıkmaktadır. Gazetemiz çıktığı müddetçe bu tarihte siyah beyaz çıkacaktır."

Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

Malatya'nın ilk renkli gazetesi, her 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

AA / Yeter Erdine - Güncel

28 Şubat, Protesto, Malatya, Gazete, Güncel, Haberler

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