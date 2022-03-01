Malatya'nın eski cezaevi, sanat ve kültürün merkezi oldu

Malatya'daki eski cezaevi, Yeşilyurt Belediyesince içerisinde iki tematik müze, el sanatları galerisi ve millet kıraathanesi bulunan bir kültür merkezine dönüştürüldü.

Yaklaşık 37 yıl kullanıldıktan sonra kapatılan ve 13 yıl atıl durumda kalan Yeşilyurt Cezaevi'nin kültür merkezine dönüştürülmesi için 2017 yılında çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle söz konusu bina, tadilatın ardından Gedik Kültür Merkezi adını aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir bütün halinde gelişmesi adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında eskiden cezaevi mahkumlarının volta attıkları, yakınlarıyla görüşme yaptıkları bölümleri aslına uygun restore ettiklerin anlatan Çınar, "Hücreleri, mahkumların yemek yedikleri, yattıkları, volta attıkları alanları koruduk. Yaklaşık 2 yıldır Cezaevi Müzesi hizmet veriyor. Bu müzede açık görüş alanı, mahkumların aileleriyle görüştüğü alanlardan tutun mahkumların yattığı koğuşlar, onların kullandığı ürünler sergileniyor. Cezaevi şartlarını gelen ziyaretçilere görsel olarak sunuyoruz." dedi.

Merkezde çok amaçlı salonunda bulunduğunu dile getiren Çınar, şöyle devam etti:

"Konferansların yapıldığı, mini tiyatro gösterilerinin sahnelenebildiği, sinema filmlerinin izlenebildiği salonumuz var. İlçemiz sürekli büyüyor, sahne eksiğimiz vardı, bunu giderdik. Gençlerimizin sıcak bir ortamda kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri yaklaşık 600 metrekare alana sahip millet kıraathanemiz de merkezde hizmet veriyor. Çoban Müzesi'ne Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Birliğince yapılmış çalışmalar yerleştirildi. Yaklaşık 200 materyalden oluşan Çoban Müzesi de herkesin ilgisini çekiyor."

Eski cezaevini kültür merkezine dönüştürerek, sosyal yaşama kazandırdıklarına dikkati çeken Çınar, şöyle devam etti:

"Bu merkez, oldukça tercih ediliyor. Kültür merkezimizde ayrıca cezaevlerindeki mahkumlar tarafından yapılan el ürünleri toplayarak Mahkum El Sanatları Galerisini oluşturduk. Böylelikle tamamen kültüre hizmet eden, tarihi geçmişi olan bu bina insanlarımıza hizmet ediyor. Dışarıdan gelenleri burada yaşananları anlatacak güzel bir alan oldu, tamamen cazibe merkezi haline geldi."