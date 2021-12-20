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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime kar engel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eğitime kar engel
AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı 5 mahallede olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı 5 mahallede olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak bugün Örencik, Gövdeli, Kapıdere, Küçüklü ve Beğre mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde ikamet edip ilçe merkezine taşınan öğrencilerin de bugün için izinli sayıldığını kaydedildi.

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AA / Kadir Aydın - Son Dakika Haberleri

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