Malatya mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için çalışma yürütülüyor
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Malatya mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için çalışma yürütülüyor

Malatya mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için çalışma yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için Fırat Kalkınma Ajansı'nda (FKA) teknik istişare toplantısı düzenlendi.

Malatya'nın gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için Fırat Kalkınma Ajansı'nda (FKA) teknik istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, buradaki konuşmasında, tarihi dokusunun yanı sıra kayısı denilince akla ilk gelen yer olan Malatya'nın zengin yemek kültürüyle de ön plana çıktığını ifade etti.

Bu yüzden kentin gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi için kurum ve sektör paydaşlarıyla birlikte çalışmalara devam ettiklerini aktaran Çalık, tarihi, turizmi, doğası, sanatı, kültürü, gelişmiş ticaret ve ekonomisiyle bölgenin en görkemli ve en zengin şehirlerinden biri olan Malatya'nın tadına doyum olmayan lezzetlerini UNESCO Gastronomi Şehri unvanıyla taçlandırmak istediklerini kaydetti.

Malatya'nın daha çok bulgurdan yapılan yemekleriyle bilindiğini ve kentte özgü kiraz yaprağı köftesi, ekşili köfte, analı kızlı, içli köfte, kayısılı gerdan, kağıt kebabı, geleli kebabı, sıkma köfte, patlıcan tava gibi 350'ye yakın lezzetin bulunduğunu belirten Çalık, UNESCO'nun tasarım, zanaat ve halk sanatları, film, edebiyat, gastronomi, müzik ve medya sanatları kategorilerinde başvuruları kabul ettiği "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında Türkiye'den Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar şehirlerinin olduğunu anımsattı.

Toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'nun yanı sıra kentteki paydaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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