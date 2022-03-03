Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanını seçti

MALATYA (Bültenler) - Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan,okul idareci ve öğretmenleri, veliler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalarını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, sivil toplumla belediye ve kamu kurumlarını buluşturmak amacı ile demokrasi anlayışını hayatın bütün alanındaki herkese yaymak için kent konseyleri çatısı altında meclisler kurulduğunu belirtti. Düzenlenen Genel Kurul Toplantısı ile Çocuk Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulunu seçeceklerini belirten Artan, "Malatya Kent Konseyi olarak kentte yaşayan gençlerin, kadınların ve çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak çalışmalar yapıyoruz.İşte çocuk meclisimiz de, çocukların yaşadıkları kentte söz sahibi olmaları adına oluşturulan bir oluşumdur" dedi.

Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Dertli, Kent Konseyi Çocuk Meclisi çatısı altında iki yıl görev yaptığını belirterek," Bugün bayrağı devredeceğim arkadaşımdan tek bir isteğim var. Yapmış olduğu çalışmalarda hak, adalet, emanet ve güven duyguları ile birlikte çalışmasını istiyorum. Yeni seçilecek başkan ve yürütme kurulunun çok güzel işler yapacağına inanıyor, Malatya için hayırlı olmasını istiyorum" dedi.

Divan teşekkülünün ardından aday olmak isteyen 16 çocuk kent ve çocuklar için yapmayı planladıkları çalışmaları anlattılar.Çocuk Meclisi Genel Kurulu'nda çocuklar çevre, eğitim, park ve bahçeler, kültürel geziler gibi birçok alanda yapmayı planladıkları çalışmaları genel kurulun bilgisine sundular.

Yapılan seçimin ardından Ravzanur Güde Çocuk Meclisi Başkanı olarak seçildi. Genel Kurulun ardından Çocuk Meclisi Yeni Başkanı Ravzanur Güde,Çocuk Meclisi Eski Başkanı Yunus Emre Dertli'ye yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederek plaket takdim etti.

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