Malatya il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmaları sürüyor
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Malatya il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmaları sürüyor

Malatya il genelinde başlatılan ilaçlama çalışmaları sürüyor
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Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla kentin birçok noktasında sıkı önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teknik donanımlı araçlar ve deneyimli elemanları ile müdahale ederek çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İlaçlama çalışmaları 25 ekiple yapılmakta

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı vektörle mücadele çalışmalarını Malatya genelinde, 27 adet çift kabinli pikap, 24 adet araç üstü ULV cihazı, 24 adet araç üstü pülverizatör, 20 adet motorlu sırt atomizeri,1 adet mist-blower, 5 adet termal fog, 6 adet el ULV cihazı, 100 adet sırt pülverizatöründen oluşan araç ve 25 ekipten oluşan toplam 70 personelle sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından, ilaçlama yapılacak olan mahallelerde çalışmalardan önce ilk olarak muhtarlarla irtibata geçilerek haşere üreme noktaları hakkında istişarelerde bulunuluyor. Vektör üreme alanlarındaki karasinek ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelip uçmadan, kaynağından yok edilebilmesi için 20-24 günlük periyotlarla üreme alanlarına yönelik larvasit ilaç kullanılarak 12 ay boyunca larva mücadelesini sürdürülüyor.

Yaz aylarında havaların ısınması ve buna bağlı olarak sivrisinek yoğunluğunun artışı ile birlikte, üzerinde soğuk sisleme ULV cihazlarının bulunduğu araçlar ile Haziran ayında başlayan ve Eylül ayı sonuna kadar devam edecek ilaçlama kapsamında, 7 günlük periyotlarla gece ULV spreyleme (uçkun) çalışmaları devam edecek.

Kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylı

İlaçlama konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklara neden olan ve insanlara rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek, tatarcık, kene vb. gibi haşerelere karşı, çevre kirliliği oluşturmadan, bilimsel yöntemlerle mücadele verilerek halkın sağlığını korumak, yaşam kalitesini ve refahını artırmak hedeflenmektedir.

Kaynak: Bültenler

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