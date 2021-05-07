Malatya Havalimanı'na "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Malatya Havalimanı erişilebilir hizmet binası olarak kabul edildi.

Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Malatya Havalimanı erişilebilir hizmet binası olarak kabul edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli bireylerin hayata aktif bir şekilde katılmalarını, kamu ve özel sektör hizmetlerine erişilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına verilen "Erişilebilirlik Belgesi", Vali Aydın Baruş tarafından, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz'e teslim edildi.

Baruş, belgeyi vermesinin ardından yaptığı konuşmada, havalimanına gelen engelli vatandaşların hiçbir zorluk yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Havalimanının daha erişilebilir hale geldiğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Erişilebilirliğin unsurlarını girişten itibaren görebiliyoruz. Bu unsurlardan birincisi, girişte özellikle görme engelli vatandaşlarımıza hitap eden kabartmalı levhalarla yön tarifi içeren bilgilendirme yapılıyor. Daha sonra yine yerde bulunan kabartma döşemeleriyle birlikte engelli vatandaşlarımızın, özellikle görme engelli vatandaşlarımız yönünü tayin edebiliyor. Daha sonra girişte biletleme hizmetleri gerçekleşen özel bir gişe var, fiziksel engellilere yönelik. Yine koridorlarda engellilerimizin kullanabileceği, internete girebileceği bilgisayarlar var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş