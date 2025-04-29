MALATYA HAVA DURUMU: 29 Nisan 2025 Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Malatya'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 29 Nisan Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 29 Nisan bugün Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

?29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla Malatya'da hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gün içinde sıcaklık en yüksek 21°C, en düşük 8°C seviyelerinde seyredecek.?

Özellikle öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Yağış ihtimali %40 olarak tahmin edilirken, rüzgarın kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %37 civarında olacak.?

Malatya'da 29 Nisan 2025 Hava Durumu Özeti:

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

En Yüksek Sıcaklık: 21°C

En Düşük Sıcaklık: 8°C

Yağış İhtimali: %40

Rüzgar: Kuzeyden hafif esintili (6 km/s)

Nem Oranı: %37?

BUGÜN MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Malatya hava durumu