Malatya Film Fesitvali görkemli tören ile sona erdi 'Kristal Kayısı'lar sahiplerini bulduMALATYA - 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası Yarışmada, Ilgar Najaf'ın yönettiği 'Nar Bağı', Ulusal Yarışmada ise, Onur Saylak'ın yönettiği 'Daha' 'En İyi Film' ödülünü aldı.