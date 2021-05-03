Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği "Borcu ve sıkıntısı olana kredi verilir"
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Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği "Borcu ve sıkıntısı olana kredi verilir"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 'Borcu ve sıkıntısı olana kredi verilir'
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkanı Şevket Keskin, KOSGEB'in imalat sektörü için vereceği kredi şartına "Vergi ve prim borcu olmayan" şartı konulmasına tepki gösterdi.

Başkanı Şevket Keskin, KOSGEB'in imalat sektörü için vereceği kredi şartına "Vergi ve prim borcu olmayan" şartı konulmasına tepki göstererek," Borcu olan insana kredi verilir ki, insanlar borcunu kapatsın, ayakta kalabilsin, üretim yapabilsin. Borcu olmayanın krediye ihtiyacı olmaz." dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklama da; "KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan şartlardan birisi 'Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirilmemiş vergi ya da SGK borcu olmayan' şeklindedir. Borcu olmayan esnaf yokki, bütün herkesin borcu var. Böylesi bir geçiş döneminde, böylesine sıkıntılı bir süreçte böylesine bir şartın konulmuş olması Bürokratik Sistemin halen yürürlükte olduğunu göstermektedir. Çünkü bürokratlar borcu olan insanlara kredi verilebileceğini bilmezler. Bürokratlar; borcu olmayan, sıkıntısı bulunmayan, sermayesine sermaye katmak isteyenlere kredi verme taraftarıdır.Borcu olan insana kredi verilir ki, insanlar borcunu kapatsın, ayakta kalabilsin, üretim yapabilsin. Borcu olmayanın krediye ihtiyacı olmaz. Faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği ihtiyacı olan, borcu bulunan, vergi ve primlerini ödeyemeyen işletmelere, esnafa verilmeli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruma el atacağından umut varız." dedi.

Keskin, "Destek verilmeden tam kapanmaya gidilmiş olmasından en büyük sıkıntıyı esnaf çekmiştir. 1 yıldır talep etmiş olduğumuz faizsiz, uzun vadeli 100 bin TL kredi paketini esnaf ve sanatkarımız için bir kez daha istiyoruz. Esnafın borcu birikmiştir, ödemeleri artmıştır,rafı boşalmıştır, takadı kalmamıştır.Pandemi dönemi 3 harfli marketler zincirlerine yaramıştır.Aylardır iş yapamayan onlarca esnaf ve sanatkar iş kolu bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramı öncesinde esnaf camiası için müjde bekliyoruz." ifadelerini kaydetti.

Keskin şu ifadeleri kaydetti; "Böyle bir tam kapanma ne görülmüş, ne duyulmuş. Sokaklar arabalardan geçilmiyor. Çiftçiler serbest, fabrikalar açık, işçiler serbest, turizm sektörü serbest, 16 ülkeden gelecek olan turistlerine test yok, her şey serbest.Üretim var, esnafta satış yok. Kapanan küçük esnaf. Yüzde 50 ile çalışan küçük esnaf. Uçaklar ful dolu. Kapanma tamamen küçük esnaf ve sanatkar kesimini olumsuz etkiliyor. Buna rağmen devlet hiçbir alacağından vaz geçmedi. Esnaf vergisini, primini ödeyecek, ama kapanan yine esnaf olacak."

Kaynak: Bültenler

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