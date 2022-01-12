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Feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, ölü sayısı 2'ye çıktı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, ölü sayısı 2'ye çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Kağıt Fabrikası mevkiinde Malatya istikametinden gelen A.H.K idaresindeki 46 EV 663 plakalı Toyota marka otomobil ile tali yoldan çıkan K.K. yönetimindeki 33 AEA 429 plakalı tır çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Atnan Cengiz (80) olay yerinde hayatını kaybederken, M.C., İ.Ç., A.H.K.,N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Hilmi Küçük (71) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Hatice Yetmen-İHA)

Feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

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