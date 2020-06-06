Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu

Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştuMALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFAD'a göre 5.0, Kandilliye göre ise 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Çayköy Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluştu.

06.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:59

Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFAD'a göre 5.0, Kandilliye göre ise 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Çayköy Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluştu. Sarsıntıyla evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi.

Pütürge merkezli deprem Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Malatya Valiliği'nden depremle ilgili yapılan yazılı açıklamada, 05 Haziran 2020 günü saat 21.06 sıralarında ilimiz Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremde; Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur, Pütürge İlçesi; Gözlüce Mahallesinde 10 evde, Aslankent Mahallesi'nde 1 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Taştepe Mahallesi'nde 1 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Örencik Mahallesinde 1 ev olmak üzere toplam 2 ilçe 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup, herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, Jandarma Devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir denildi.

Çayköy Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat, deprem anını anlatarak, 24 Ocak'taki Sivrice depreminden daha şiddetli bir sarsındı yaşandı. Hemen dışarı kaçtık. Daha sonra köyde incelemelerde bulunduk. Bazı evlerde çatlaklar oluştu ancak Allah'a şükür can kaybımız yok dedi.

Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
İtalyan futbolcu Icardi'nin eşi Wanda, verdiği havuz pozuyla nefesleri kesti
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Seren Serengil Mehmet Aslantuğ
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 02:05:05. #1.15#
title