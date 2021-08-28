Malatya'da yolcu minibüsü ile çekici çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K idaresindeki otomobil yüklü 44 ABA 373 plakalı çekici, Malatya-Adana karayolu Doğanşehir ilçesi Kelhalil mevkisinde E.E yönetimindeki 44 J 3352 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Kazada yaralanan M.S olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer 2 yaralı ise Doğanşehir Şehit Esra Köşe Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın