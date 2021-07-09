Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
Malatya'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.
Malatya'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.
Darende ilçesinden Malatya istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 J 2853 plakalı yolcu minibüsü, Malatya-Kayseri kara yolu Kozluca mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, 15 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine