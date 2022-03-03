Malatya'da Yerel Yönetimlerde Kadın Çalıştayı düzenlendi

Malatya'da, İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliğinde Yerel Yönetimlerde Kadın Çalıştayı düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kadınların, kızların okumaya, öğrenmeye açık olduğunu, üniversite öğrencilerinin yüzde 52'sini kızların, yüzde 48'ini erkeklerin oluşturduğunu söyledi.

Akademisyenlerinin önemli bölümünün de kadınlardan oluştuğunu, üstün başarılarla örnek çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kızılay, üniversitedeki kız öğrenci oranının daha da artacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Kızılay, "Gidişat yüzde 70'lere doğru gidiyor. 10 yıl sonra benim tahminim öğrencilerimizin yüzde 70'i kız, yüzde 30'u erkek olacak. Öyle bir gidişat var. Çünkü 6 yıl önce ben rektör olduğumda oran gerideydi. Şimdi yüzde 50'yi geçti, hanımefendileri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise belediye olarak 2022'yi 'Kadın ve Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini, yıl boyunca kadın ve aileye yönelik faaliyetler yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Üreten Kadınlar Paneli düzenlendi.